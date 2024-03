Thiago Motta elogia ancora Fabbian: «Ha talento! Deve continui così»

Thiago Motta oggi è tornato a parlare di Giovanni Fabbian, centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter che il club nerazzurro osserva in futuro per poter eventualmente esercitare il diritto di recompra. Il tecnico rossoblù ne ha parlato oggi in conferenza stampa.

GRANDE TALENTO – Thiago Motta torna ad elogiare Giovanni Fabbian, sottolineando in particolare un talento del ragazzo: «Fabbian ha un talento: capisce bene come attaccare gli spazi. E questo mette in difficoltà i difensori, perché sono situazioni difficili da poter leggere. Deve continuare a sfruttare questo momento, soprattutto considerando la presenza di un attaccante come Joshua Zirkzee che apre questi spazi».