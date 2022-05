Tacchinardi: «Inter, vittoria non scontata. Juventus stagione insufficiente»

Tacchinardi intervento anche sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della stagione – a detta sua insufficiente -, della Juventus. Poi un commento anche riguardo la partita dell’Inter vinta a Cagliari.

IN TRASFERTA – Alessio Tacchinardi ha detto la sua in breve riguardo la partita vinta dall’Inter dopo il risultato del Milan: «L’Inter aveva una gara difficile contro il Cagliari in trasferta, arrivava da una partita di coppa dispendiosa in centoventi minuti contro la Juventus. La squadra però ha fatto bene».

LA STAGIONE DELLA JUVENTUS – Alessio Tacchinardi parla della stagione dei bianconeri: «Il quarto posto credo sia l’obiettivo minimo. Non ho visto una Juventus che è cresciuta e non so come si approccia alla prossima stagione. Allegri parla di spirito ritrovato, vedremo poi come vorrà giocare. Per me non è sufficienza piena».