De Zerbi: «Milan, scudetto meritato per un motivo in particolare»

Intervistato da Sky Sport dopo aver ricevuto il Premio Bearzot, Roberto De Zerbi – tecnico dello Shakhtar Donetsk – ha espresso la sua preferenza per lo scudetto tra Milan e Inter.

MERITI – Roberto De Zerbi ha espresso così la sua preferenza – tra Inter e Milan – per lo scudetto: «Sono i calciatori a far vincere le squadre. Gli allenatori sono importanti, ma è chi scende in campo a esprimere le idee del tecnico e della società. Il Milan è l’emblema di questo grande lavoro fatto da Pioli, è arrivato a questo con idee concrete e scelte forti. a volte anche impopolari. Se dovesse arrivare lo scudetto, sarebbe più che meritato. L’Inter paga un periodo in cui ha avuto un appannamento fisico».