Mancini: «Inter o Milan? Entrambe! Un vantaggio per lo scudetto»

Intervistato da TgR Abruzzo dopo aver ricevuto il Premio Prisco, Roberto Mancini – Commissario Tecnico della nazionale italiana – ha fatto il punto sulla lotta scudetto tra Inter e Milan.

TESTA A TESTA – Roberto Mancini ha risposto così alla domanda sulla lotta scudetto tra Inter e Milan. «Parliamo di una bella lotta, per quanto visto e quanto fatto meriterebbero entrambe di vincere. Non sarà semplice per nessuna delle due, ma il Milan è avvantaggiato visto che basta un pareggio. È stato un bel campionato con tante squadre che hanno lottato al vertice per tanto tempo, ma anche per la salvezza».