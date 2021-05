Suazo: «Inter nettamente superiore. Lavoro porta a grandi obiettivi»

David Suazo – ex attaccante tra le altre anche dell’Inter – ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione come nuovo allenatore del Carbonia, sottolineando i meriti dei nerazzurri nella vittoria dello Scudetto.

LAVORO E OBIETTIVI – Da grande ex nerazzurro, David Suazo ha elogiato l’Inter durante la conferenza stampa per la sua presentazione come allenatore del Carbonia. Queste le sue parole sulla vittoria del diciannovesimo Scudetto: «L’Inter è stata nettamente superiore, pur che si dica che magari gioca male, o gioca bene, non si sa. Vincere il campionato con quattro giornate d’anticipo vuol dire che il tanto lavoro fatto ha ripagato. Nonostante le difficoltà con la pandemia, il Mister Conte, i ragazzi e la società hanno dimostrato che con il lavoro si può fare tanto e arrivare a grandi obiettivi».