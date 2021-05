Samsung diventa partner ufficiale FIGC. Inter il prossimo obiettivo?

MAIN SPONSOR – Con la fine del contratto con Pirelli, l’ Inter è a caccia di un nuovo main sponsor. Tra questi, uno dei nomi più gettonati sarebbe quello di Samsung . L’azienda ha infatti da tempo intrapreso un percorso nel mondo del calcio, come dimostrato anche dall’annuncio di oggi che Samsung Electronics Italia è diventato il nuovo “Official Partner” della FIGC fino al 30 gennaio 2022. E allora, chissà che questo non sia proprio il primo passo per un’ulteriore espansione nel calcio italiano, proprio con un accordo con la società nerazzurra.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: