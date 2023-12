Stellini: «Inter, due ora più maturi. Thuram? Piacerebbe a Conte!»

L’Inter ha vinto sul campo del Napoli rispondendo alla Juventus e tornando in vetta alla classifica. L’ex allenatore in seconda nerazzurro ai tempi di Conte, Stellini, è intervenuto a TMW Radio dove ha detto la sua in particolare sui miglioramenti di Barella e Lautaro Martinez

ASSETTO – L’Inter di Simone Inzaghi è in testa alla classifica di Serie A e qualificata agli ottavi di Champions League. Cristian Stellini spiega cosa fanno i nerazzurri: «L’Inter non cambia molto il suo assetto, ma con i suoi interpreti cambia fisicità e qualità nella partita. Barella? Quello che vedo di nettamente migliorato è la gestione della gara. Prima era un giocatore che usava tanta corsa, dinamismo, oggi seleziona quando e come deve attaccare. È più maturo, è diventato un leader e sa gestire energie e comportamento».

ORGANICO – Stellini prosegue parlando di altri tre giocatori dell’Inter: «Calhanoglu più completo nel ruolo di regista? Non so se sia più completo, sicuramente ha caratteristiche diverse da Brozovic. Brozovic è più dinamico, Calhanoglu è più verticale, ha tiro, nelle palle inattive è un fattore. Quale squadra mi ha colpito? Scontato dire l’Inter, soprattutto dopo la prova di forza di Napoli. Lautaro Martinez? Sicuramente è diventato più finalizzatore, determina molto di più. È sempre stato molto bravo a giocare per l’altro attaccante, da ragazzo ha fatto anche il 10 ma oggi finalizza con una costanza diversa, ma dipende dalla maturazione. Thuram? È un giocatore che abbina fisicità a buone qualità. Potrebbe segnare di più ma ha ancora tempo per crescere. Piacerebbe a Conte, lavora molto bene per la squadra».