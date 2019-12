Stankovic potrebbe giÃ  salutare l’Inter: nuovo ruolo in patria? – TMW

Stankovic potrebbe già salutare l’Inter: nuovo ruolo in...

Stankovic potrebbe già salutare l’Inter: nuovo ruolo in patria? – TMW

Dejan Stankovic, ex giocatore dell’Inter che oggi fa parte dello staff del Settore Giovanile nerazzurro (vedi articolo), potrebbe salutare i club nerazzurro dopo appena un mese. L’ex centrocampista secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb” ha ricevuto un importante offerta da un club Serbo.

NUOVA OFFERTA – Dejan Stankovic da circa è un mese fa parte dello staff del Settore Giovanile dell’Inter, avrebbe ricevuto un’offerta per la panchina da uno storico club serbo, ovvero la Stella Rossa. Vladan Milojević attuale tecnico del club serbo e in scadenza di contratto, potrebbe salutare il club al termine della stagione o potrebbe presentare le dimissioni proprio in questi giorni

