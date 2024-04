Spalletti ringrazia l’Inter: per gli Europei la scelta è chiara – TS

Spalletti “ringrazia” l’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il CT della Nazionale è pronto ad affidarsi al blocco nerazzurro per l’Europeo

BLOCCO – Spalletti ringrazia l’Inter ed Inzaghi. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il CT dell’Italia, ai prossimi Europei, è intenzionato ad affidarsi al blocco dei nerazzurri. In difesa, in maniera particolare, è pronto a riproporre sia Acerbi che Bastoni da titolari, per ricomporre i 2/3 del pacchetto arretrato migliore della Serie A. Discorso analogo per la fascia sinistra, che dovrebbe essere di proprietà di Dimarco, con l’obiettivo di incidere sia in fase difensiva, sia e soprattutto in quella offensiva, con le sortite con cui si sta facendo apprezzare da ormai tre stagioni a San Siro. A centrocampo ci sarà Barella, un calciatore unico per corsa e tecnica e già campione d’Europa con la Nazionale. Quattro elementi saranno quindi certi della titolarità, altri due invece saranno presumibilmente riserve di lusso: si tratta di Darmian, apprezzato da Spalletti per la sua duttilità, e Frattesi che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa sia con l’Inter che con la Nazionale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna