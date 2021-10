Sconcerti: «Inter, Inzaghi rischia fin dove può! Lautaro Martinez e Dzeko…»

Il giornalista Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Lazio-Inter. Sabato pomeriggio i nerazzurri arriveranno a Roma col dubbio legato alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez dopo gli impegni ravvicinati con la sua nazionale. Dzeko l’unica certezza.

SFIDA IMPORTANTE – Queste le parole di Mario Sconcerti a TMW Radio: «Credo che la forza dell’Inter siano i due attaccanti, che hanno fatto due gol in due e sono tanti. Fino a dove potrà rischiare, Simone Inzaghi rischierà. Senza Lautaro Martinez ed Edin Dzeko è un’altra squadra. Mi aspetto l’argentino dal primo minuto. È una partita troppo importante per entrambe. L’Inter non può perdere punti, il Napoli sta dando un ritmo travolgente e ha una partita abbordabile in casa».