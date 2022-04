Sconcerti: «Inter, cambiato anche Inzaghi in positivo! Ora più malizia»

Sconcerti nel suo editoriale su Calciomercato.com ha parlato di questo finale di campionato complimentandosi con Simone Inzaghi per le scelte di formazione contro la Roma.

NUOVA MALIZIA – Mario Sconcerti si complimenta con il tecnico nerazzurro per le scelte di formazione contro la Roma: «In questo finale di campionato è cambiato anche Simone Inzaghi, non solo l’Inter. È sempre stato affezionato alla stessa idea di squadra, pochissime sorprese. E si è ritrovato sbalzato dalle idee nuove che Pioli e Spalletti trovavano giornata dopo giornata. Una delle chiavi della partita con la Roma è stata l’esclusione di Bastoni sostituito con Dimarco, una spinta offensiva più marcata. Senza avversario diretto, Dimarco ha sorpreso spesso sia Karsdorp che Mkhitaryan, aiutando Calhanoglu ad avere libertà. C’è stata nuova malizia anche nel modo in cui ha affrontato la Roma. Per mezzora l’ha quasi soltanto aspettata, le ha fatto credere di poter giocare alla pari. Poi ha cambiato ritmo di colpo e l’ha travolta. In una stagione così equilibrata sono questi pensieri abili a fare la differenza».