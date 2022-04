Barzaghi: «Inter gruppo sereno! Lautaro Martinez una sicurezza, con lui…»

Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha parlato dell’umore dell’Inter facendo riferimento all’importantissima trasferta di oggi con il Bologna.

IL RECUPERO – Matteo Barzaghi su Sky parla di Bologna-Inter e dell’attacco nerazzurro guidato dall’argentino: «Lautaro Martinez guiderà l’attacco, niente turnover per lui dato che arriva da una settimana esaltante. Al Dall’Arra sarà la certezza, ma per per l’altro posto in attacco Simone Inzaghi ci penserà fino all’ultimo, da Joaquin Correa a Edin Dzeko, ma anche Alexis Sanchez. C’è abbondanza, ma questa però è la partita più importante. Inzaghi di sicuro ad Appiano Gentile ha già messo il tuo tocco: atmosfera rilassata e grandi sorrisi in allenamento, anche se l’Inter è rimasta un po’ stizzita dalla decisione di accogliere il ricorso a Gary Medel dopo quanto successo ad Alessandro Bastoni dopo il derby di Milano in campionato».