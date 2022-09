Sconcerti convinto: «Juventus vince lo scudetto! Allegri capisce di calcio»

La Juventus grazie alla competenza di Massimiliano Allegri – a detta sua esageratamente criticato -, può vincere lo scudetto. Questo il pensiero di Mario Sconcerti che su Calciomercato.com.

TECNICO COMPETENTE – Mario Sconcerti è convinto che la Juventus quest’anno possa vincere lo scudetto, ed elogia così il tecnico dei bianconeri: «Ho lo strano sospetto che la Juventus possa vincere questo campionato. È la peggiore degli ultimi trent’anni ma è a due punti da quello che tutti definiamo un grande Milan. Allegri non vede il calcio come spettacolo, lo intende come sequenza di risultati, regolarità. Lo vedo cambiato. Su di lui si è scatenata una campagna mediatica eccessiva nei toni e nei termini. Allegri capisce di calcio molto più di noi, questo almeno dovremmo concederglielo. Facile adesso essere contro Allegri, meno facile cercare di capire. La Juve oggi fa quel che può, non ha personalità, non ha un leader, tutte cose che non s’inventano».