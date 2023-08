Satriano in Le Havre-Brest parte titolare! Le formazioni ufficiali

Le Havre-Brest, valida per la seconda giornata di Ligue 1, va in scena alle ore 15:00. Come si evince dalle formazioni ufficiali Satriano, in prestito dall’Inter, partirà dal 1′ minuto.

FORMAZIONI UFFICIALI – Martin Satrian, all’inizio della sua nuova avventura al Brest, viene utilizzato dal 1′ minuto per la seconda sfida stagionale. Fra poco il giovane, in prestito dall’Inter, scenderà in campo come titolare per la sfida contro Le Havre. Ecco le formazioni ufficiali del match di Ligue 1.

LE HAVRE: Desmas; Operi, Lloris, Sangante, Salmier, Casimir, Ndiaye, Targhalline, Kuziaev, Alioui, Soumare.

BREST: Le Douraron; Satriano, Del Castillo, Camara, Magnetti, Lees-Melou, Lala, Chardonnet (C), Brassier, Locko, Bizot.