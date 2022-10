Sassuolo, un titolare sostituito dopo aver preso una botta: Inter a rischio?

Il Sassuolo sta affrontando proprio in questi minuti la Salernitana al Mapei Stadium conducendo per 3-0 (vedi LIVE). I neroverdi, prossimi avversari dell’Inter in campionato sabato alle ore 15.00, perdono Pinamonti a causa di una botta

BOTTA – Il Sassuolo sta vincendo proprio in questi minuti contro la Salernitana al Mapei Stadium, proprio nello stesso stadio dove sabato 8 ottobre arriverà l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio in vista dei nerazzurri il tecnico neroverde, Alessio Dionisi, si trova a dover valutare le condizioni di Andrea Pinamonti, sostituito ad inizio secondo tempo per via di una botta. Al suo posto Alvarez. L’ex attaccante dell’Inter ha siglato la seconda delle tre reti finora messe a segno alla Salernitana.