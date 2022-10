Bellanova, l’Inter lo sfrutti di più! Da Torino e Roma due buoni indizi

Bellanova è entrato bene sia col Torino che contro la Roma creando qualche insidia alle difese avversarie. Con un Dumfries non al meglio, serve sfruttare la carta ex Cagliari. L’Inter deve sfruttarlo di più

DUE INDIZI FANNO UNA PROVA − Altra manciata di minuti per Raoul Bellanova, altra importante impressione. In effetti manca un terzo indizio per confermare la prova che il laterale ex Cagliari sia una buona pedina da sfruttare. Ma all’Inter i problemi sembrano ancor più complicati e gravi di quelli su cui indagava Agata Christie. Quindi meglio accontentarsi di due indizi piuttosto che di tre. In poche parole: è arrivato il momento di vedere veramente all’opera Bellanova. Con i nove minuti messi ieri nelle gambe contro la Roma, il giovane laterale dell’Under 21 ha toccato quota 33 minuti giocati. Tre le gare in cui è subentrato, tutte peraltro in campionato: Cremonese, Torino e proprio Roma. Come contro i granata, anche ieri Bellanova è entrato col piglio giusto creando più insidie di quanto ne avesse create in 81′ Denzel Dumfries.

CORAGGIO − L’Inter ha bisogno in questo momento di gente che ha gamba ma soprattutto entusiasmo e freschezza mentale. Dumfries sta attraversando un periodo negativo di forma. L’olandese, a parte la fiammata contro il Viktoria Plzen in Champions League, è reduce da un ultimo mese piuttosto complicato. Bellanova, nelle ultime due uscite, ha dimostrato di saperci fare sulla fascia destra. Il terzino ha la gamba e la personalità nell’andare a puntare l’uomo. Da esempio la sgroppata di ieri nei minuti finali contro Spinazzola. Per uscire da questo lungo momento no, servono delle mosse anche coraggiose di Inzaghi. Bellanova può essere un’arma molto utile.