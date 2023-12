Sassuolo rimonta l’Udinese, pareggio! Decisiva la doppietta di Berardi

Il Sassuolo rimonta il risultato, sotto inizialmente di 2-0. Contro l’Udinese termina 2-2 grazie alla doppietta di Domenico Berardi da calci odi rigore.

IN RIMONTA – L’Udinese sblocca la partita al 35′ grazie al gol di testa di Lorenzo Lucca, grazie all’ottimo assist di Pereyra. Proprio l’argentino entra nel tabellino dei marcatori realizzando il gol del momentaneo 2-0, sfruttando l’incertezza difensiva del Sassuolo. Al 59′ però i friulani decidono di complicare le cose, in particolare Payero viene espulso per un brutto fallo. La squadra allenata da Alessio Dionisi rialza la testa e al 73′ Ebosele alza troppo la gamba e l’arbitro concede il primo calcio di rigore in favore dei neroverdi. Dal dischetto Domenico Berardi che si ripeterà anche all’87’ per il fallo di Kabasele sull’ex Inter, Samuele Mulattieri. Prima di quel momento il Sassuolo aveva colpito per ben due volte il palo.