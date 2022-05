Sassuolo-Milan, decidono i 3 gol nei primi 45′: lo scudetto va ai rossoneri

Larga vittoria Milan in casa del Sassuolo: grazie a questo risultato la squadra rossonera vince lo scudetto diventando campione d’Italia.

REPORT – La partita viene decisa nel primo tempo. Prima frazione di gioco a senso unico, in cui sono andati in gol Giroud, con una doppietta, e Kessie (vedi articolo). Poche le emozioni nel secondo tempo. Un gol rossonero siglato da Ibrahimovic annullato al 77′ per fuorigioco di partenza di Leao e palo colpito da Traore all’86’. Al triplice fischio finale diventa ufficiale la conquista dello scudetto per la squadra rossonera dopo undici anni.