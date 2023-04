Sampdoria e Spezia, punto a testa! Curva blucerchiata protagonista

Finisce 1-1 Sampdoria-Spezia. Al gol di Amione replica nella ripresa Verde. Ma ad inizio secondo tempo, a prendersi la scena sono i tifosi blucerchiati

PARI − A Marassi va in scena il derby ligure per la salvezza tra Sampdoria e Spezia. Partita molto intensa e con diverse occasioni. La squadra di Semplici parte forte sfiorando subito la rete dopo 18 secondi con Nzola, che sbatte contro Ravaglia. Al 2′ ci prova Ekdal, ma bravo ad inchiodare sempre il portiere blucerchiato. La prima palla-gol per i padroni di casa arriva al 12′ con Leris, che di testa spaventa il portiere spezzino Zoet. Al 23′ arriva il vantaggio della Sampdoria: corner dalla sinistra e incornata di Amione per l’1-0. Sampdoria che sfiora anche il raddoppio cinque minuti più tardi con Lemmers, ma il suo tap-in si blocca sulla linea per il grande salvataggio di Esposito. Nella ripresa, entra in scena la curva della Sampdoria, che stoppa la partita per una decina minuti lanciando fumogeni in campo e insultando Ferrero. La gara riprende con ritardo. Al 59′ arriva il pari di testa di Verde. Le due squadre ci provano avvicinandosi al gol del vantaggio prima con Bourabia (lo Spezia) e poi con Gunter (la Sampdoria). Nel finale occasionissima Verde, ma si salva la Samp.