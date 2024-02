Samardzic: «Io vicino all’Inter, poi successo qualcosa! Ora sono contento»

Samardzic in un intervento su TV12 nel corso di “Udinese Tonight” ha parlato della sua stagione in bianconero, tornando a parlare anche del mancato trasferimento all’Inter.

MANCATO TRASFERIMENTO – Lazar Samardzic non ripensa più al suo mancato trasferimento all’Inter la scorsa estate, dice di essere felice all’Udinese e spiega: «Come ho preso il mancato trasferimento all’Inter? Non male, anche se non è bello quando qualcuno parla male di te. Ho pensato a non sentire più niente e lasciare tutto com’è. Sono stato vicino all’Inter, è vero. Poi è successo qualcosa, però lasciamo stare (ride, ndr). Cosa ho pensato quando sono ritornato all’Udinese? Ho sempre detto a tutti di essere contento, mi sento molto bene. Voglio ancora crescere, quindi per me l’Udinese è dentro il cuore. Da quando sono tornato tutti mi hanno detto di essere felici per la mia permanenza».