Samaden, addio all’Inter a fine stagione: per lui ruolo in FIGC – TS

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, lascerà i nerazzurri a fine stagione e accetterà un incarico dalla federazione

NUOVO RUOLO – Roberto Samaden, per anni responsabile del settore giovanile dell’Inter, a fine anno lascerà il club nerazzurro dopo 33 anni. Per lui è pronto un nuovo ruolo in FIGC. Gli sarà affidata un’attività di raccordo tra Club Italia, Settore giovanile e scolastico, Settore tecnico di Coverciano e club.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi