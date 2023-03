Lautaro Martinez, il nuovo leader dell’Inter tra parole e gol – TS

Lautaro Martinez ha realizzato il gol del 2-0 contro il Lecce che ha allontanato le paure dei nerazzurri. Il numero 10 è il nuovo leader dell’Inter

LEADER – Lautaro Martinez, dopo averci messo la faccia nel post-gara della sfida con il Bologna, è sceso in campo nel match contro il Lecce con la fascia di capitano al braccio. Buona prestazione del numero 10, che nel primo gol apre il corridoio per Gosens. Poi, nella ripresa, sigla la rete del 2-0. Dopo il gol, Lautaro indica Dumfries come a ringraziarlo per l’assist e chiedendo ai tifosi di sostenerlo. L’olandese sta attraversando un periodo no, e anche nel primo tempo non era stato uno dei migliori. El Toro, poi, ha lasciato il posto a Romelu Lukaku al 76′. Trovandosi dal lato opposto del campo rispetto alla panchina nerazzurra, il classe ’97 ha percorso metà perimetro del campo ricevendo l’ovazione e la standing ovation degli oltre 70mila tifosi nerazzurri presenti a San Siro. E prima di arrivare in panchina il “Toro” ha abbracciato i compagni che si stavano scaldando e a ognuno ha detto di usare la testa.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini