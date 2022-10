Salcedo ancora a caccia di minuti con il Bari, ma non da titolare

Anche questa sera non partirà titolare Eddie Salcedo, nella gara in programma alle 20.30 tra il Bari e la Ternana. Dopo essere rimasto in panchina nell’ultima contro il Frosinone, l’attaccante di proprietà dell’Inter resta in attesa di trovare minuti.

IN PANCHINA – Resta poco lo spazio che sta trovando fin qui Eddie Salcedo con la maglia del Bari. Anche questa sera, nella sfida contro la Ternana, l’attaccante di proprietà dell’Inter partirà dalla panchina. Nella speranza di riuscire a entrare e giocare uno spezzone di gara, dal momento che contro il Frosinone – l’ultima giornata – è rimasto a guardare. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera.