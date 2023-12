Saccani: «Napoli-Inter, Massa coerente. Su Osimhen no rigore»

L’ex arbitro Massimiliano Saccani ha analizzato l’arbitraggio della sfida Napoli-Inter, giudicato molto corretto anche su un episodio molto discusso nelle ultime ore, in diretta su ‘Calcio Totale’.

VANTAGGIO – Una partita molto sportiva e corretta Napoli-Inter, con solo due episodi dubbi. Il primo riguarda l’avvio dell’azione del gol di Calhanoglu. Ha commentato il presunto fallo l’ex arbitro Saccani: «La rete nasce da un contatto tra Lautaro Martinez e Lobotka, da cui parte l’azione che porterà alla rete per l’Inter dopo una trentina di secondi. L’arbitro Massa è ben piazzato in questo contatto, vede che l’argentino tocca il pallone. Per me è una situazione che dal campo fatichi a giudicare in modo corretto. Poi, però, c’è anche una trattenuta sul centrocampista slovacco, quindi una situazione al limite».

RIGORE – Sul contatto tra Acerbi e Osimhen all’interno dell’area di rigore del Napoli, Saccani ha espresso il suo parere tecnico così: «Io condivido la scelta di Massa, è uno scontro di gioco. Osimhen allarga la gamba destra per tentare di proteggere il pallone, mentre Acerbi tenta di prendere il pallone e tocca leggermente l’attaccante sia con l’anca che col piede. Episodio non punibile, non era rigore. L’arbitro si è dimostrato coerente cole metodo applicato in tutta la partita. Ha fischiato soltanto 15 falli e ha lasciato giocare molto».