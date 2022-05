Sabatini: «Juventus-Inter sarà una partita equilibrata! Una sola differenza»

Sabatini su Sportmediaset ha detto la sua riguardo Juventus-Inter, finale di Coppa Italia che andrà in scena mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

SFIDA EQUILIBRATA – Sandro Sabatini ha parlato così di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia: «Da ieri l’Inter è tornata ‘pazza’, mentre la Juventus non è tornata ‘fino alla fine’, giusto per citare un altro motto. Secondo me sarà una partita molto equilibrata e lo dimostrano gli scontri diretti visti in questa stagione tra campionato e Supercoppa Italiana. In questo equilibrio, però, c’è un enorme differenza tra le due squadre alla voce dei tiri totali: ogni nove tiri e mezzo, l’Inter realizza un gol. Alla Juventus, invece, servono ventitré tiri per arrivare al gol!».