Suma provoca: «Verona solo ricordi positivi per il Milan. Perché non parlano di Inter?»

Suma, giornalista e noto tifoso del Milan, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della sfida di domani sottolineando solo ricordi positivi delle trasferte rossonere a Verona.

PROVACAZIONE – Mauro Suma su Milan TV prima della conferenza stampa di Stefano Pioli ha parlato della sfida di domani: «Fisicamente il Milan sta bene, anche sotto il punto di vista mentale dell’attenzione, abbiamo subito un solo gol nelle ultime otto partite. Ora tutti a parlare di Verona-Milan, però io mi chiedo perché prima di Inter-Verona non ha parlato parlato nessuno? Non capisco. Tra l’altro lì solo ricordi felici per i rossoneri: lì ha fatto il suo esordio Franco Baresi. A Verona con il gol di Pietro Paolo Virdis, Arrigo Sacchi è rimasto e ha vinto lo scudetto. Con i gol di Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo ci siamo qualificati per la Champions League che abbiamo vinto l’anno dopo a Manchester. Però queste cose fanno fatica a ricordarle».