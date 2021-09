Rovella: «Prima volta San Siro 4-5 anni. Ricordo primo derby di Sneijder»

Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa e cresciuto nell’Inter, ha rilasciato un’intervista al portale L’Ultimo Uomo parlando anche della sua fede nerazzurra e del suo esordio a San Siro. Il nazionale under 21 ricorda anche il primo derby di Milano di Sneijder

SAN SIRO − Così Rovella sulla sua prima volta a San Siro: «La prima volta che sono andato avrò avuto 4-5 anni, ero piccolissimo: andavamo sempre a vedere partite come Inter-Juve, Milan-Inter, partite così. Era pazzesco San Siro, anche l’altra volta che ci abbiamo giocato era incredibile. Come il Ferraris, che è un po’ più piccolo, però l’atmosfera è quella».

SNEIJDER − Rovella ricorda anche il primo derby del centrocampista olandese: «Mi ricordo il primo derby che ha fatto, quello in cui era appena arrivato e l’Inter ha vinto 4-0 col Milan».

ESORDIO − Infine, il centrocampista del Genoa ricorda il suo esordio in Serie A proprio contro l’Inter: «La settimana prima avevo esordito in Coppa Italia qua a Genova [in Coppa Italia contro l’Ascoli, nda]. Lui mi aveva portato su dalla Primavera e durante la settimana avevo capito che c’era qualche possibilità che mi facesse giocare, e quindi ero già gasato da inizio settimana. Poi quando entri allo stadio, vedi 80mila persone… quando mi ha detto: “vai a scaldarti” non ci ho capito più niente».

Fonte: L’Ultimo Uomo − Dario Saltari