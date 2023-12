Romagnoli: «Lazio mollato dopo il 2-0 Inter. Non doveva succedere!»

Alessio Romagnoli, assente in Lazio-Inter di ieri sera, dice la sua sulla sconfitta biancoceleste durante un intervento su Dazn. Le parole del calciatore laziale nel corso della cena di Natale del club.

ANALISI – Alessio Romagnoli non ha potuto aiutare la Lazio nel match dell’Olimpico contro l’Inter di ieri sera. Così il calciatore laziale sulla sconfitta e il momento della squadra di Maurizio Sarri: «Siamo in una situazione un po’ particolare però siamo tutti lì. Abbiamo perso tanti punti soprattutto all’inizio con squadre che magari sulla carta erano più abbordabili rispetto ad altri. In Lazio-Inter dalla tribuna ho visto anche una buona partita da parte nostra, nel primo tempo soprattutto abbiamo fatto una buonissima partita. Poi è successo quello che è successo sul primo gol, che comunque non è che ci ha fatto perdere chissà quanto. Eravamo sempre in partita. Il primo problema è che dopo il 2-0 abbiamo un po’ mollato e questo non deve accadere. Lì era un po’ difficile e contro una squadra fortissima, anche se non è una scusante. Però il problema non è di ieri, ma risale a prima. Quello che ci è mancato è stata un po’ cattiveria, magari siamo stati un po’ leggeri in qualche occasione. Abbiamo avuto poca aggressività in alcune partite ma non è cambiato il modo di difendere».