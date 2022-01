Roma-Juventus, rimonta clamorosa dei bianconeri! Un rigore sbagliato

Si è appena conclusa Roma-Juventus, sfida vinta dai bianconeri per 3-4 con una rimonta clamorosa in pochi minuti. La squadra di José Mourinho sbaglia un rigore nel finale.

MONTAGNE RUSSE – Succede di tutto allo stadio Olimpico in Roma-Juventus, con i bianconeri che conquistano una vittoria importantissima in rimonta. A passare in vantaggio nel primo tempo sono i giallorossi con Tammy Abraham che trova nuovamente la via del gol dopo pochi minuti. Dopo poco, però, Paulo Dybala trova il gol del pari con un bellissimo tiro da fuori area. Nella ripresa succede di tutto: la squadra di Mourinho si porta sul 3-1 nel giro di cinque minuti. Prima con Mkhitaryan e poi con Lorenzo Pellegrini che buca la porta avversaria con un grande calcio di punizione. I bianconeri trovano la reazione e dal 70′ al 77′ infilano tre gol con Locatelli, Kulusevski e De Sciglio a completare una rimonta che ha del clamoroso. Nel finale de Ligt viene espulso per doppia ammonizione e Lorenzo Pellegrini ha l’occasione del 4-4 su rigore, con Szczesny che però para e consegna i tre punti ai bianconeri.