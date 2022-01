Inter-Lazio 1-1 al 45′, botta e risposta. Protagonista anche il VAR

Termina il primo tempo di Inter-Lazio, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con il botta e risposta tra Alessandro Bastoni e Ciro Immobile. Il VAR annulla una rete a Lautaro Martinez.

GOL ANNULLATO – Partenza abbastanza tranquilla da parte di entrambe le squadre, con l’Inter che crea la prima grande occasione da gol al 15′: cross pennellato di Nicolò Barella per la testa di Ivan Perisic che da posizione favorevole non riesce a indirizzare il pallone in porta. Non bisogna attendere molto, però, per il gol. Al 17′ Lautaro Martinez viene lanciato da Alexis Sanchez in campo aperto e a tu per tu con Strakosha non sbaglia, piazzando il pallone nell’angolino per il gol dell’1-0. Dopo un check del VAR, però, il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Inter-Lazio, botta e risposta tra Bastoni e Immobile

BOTTA E RISPOSTA – I nerazzurri attaccano l’area biancoceleste per cercare di trovare il gol del vantaggio e al 29′ è Strakosha a dover fare gli straordinari, con una parata clamorosa su una girata da pochi metri di Lautaro Martinez. Il forcing dell’Inter paga i suoi frutti quando al 30′ Alessandro Bastoni raccoglie un pallone respinto dagli avversari da calcio d’angolo e lascia partire un sinistro che manda fuori causa il portiere avversario. Tutto vanificato però al 35′, quando Immobile scappa a Skriniar e de Vrij, manda fuori causa Handanovic e appoggia l’1-1 a porta vuota. Risultato che non cambia fino al fischio dell’arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi.

INTER 1 – 1 LAZIO

MARCATORI: Bastoni (I) al 30′, Immobile (L) al 35′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 40 Rovida, 97 Andrei Radu; 8 Vecino, 9 Dzeko, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 26 Stefan Radu, 77 Marusic; 21 S. Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile (C), 9 Pedro.

A disposizione: 25 Reina, 31 Adamonis; 4 Patric, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 18 Romero, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 27 Raul Moro, 28 André Anderson, 29 Lazzari, 94 Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri