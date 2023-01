Rocchi: «Fuorigioco semiautomatico? Agli arbitri ho fatto una richiesta»

Rocchi parla in vista della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan, dove farà il suo esordio il fuorigioco semiautomatico (vedi articolo). Il designatore arbitrale, intervenuto a Sky Sport, svela di aver fatto una precisa richiesta agli arbitri e addetti al VAR

QUALITÀ – Gianluca Rocchi presenta così il fuorigioco semiautomatico, pronto a fare il suo debutto nella finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan: «Fuorigioco semiautomatico? Abbiamo fatto un lavoro molto importante, da un paio di mesi stiamo lavorando parallelamente alle partite online per cercare di capire questo strumento. Abbiamo capito di essere di fronte a un grande supporto, servirà l’applicazione massima dei ragazzi al VAR ma sono fiducioso. Se si rischia di allungare i tempi? Sì perché a loro ho chiesto accuratezza su ogni decisione, quindi se serve un minuto in più ci prenderemo un minuto in più. Mi auguro di no però la qualità della decisone è la cosa principale».