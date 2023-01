Buffon festeggia dopo Inter-Parma nonostante il KO: traguardo importante

Nonostante la sconfitta per 2-1 ai tempi supplementari, Gianluigi Buffon ha comunque avuto modo di festeggiare dopo la gara di ieri. Il motivo è il raggiungimento di un prestigioso traguardo personale.

CINQUANTA VOLTE – Gianluigi Buffon ha un motivo per festeggiare dopo la sconfitta in Inter-Parma. Con la gara di ieri, il portiere degli emiliani ha raggiunto infatti un prestigioso traguardo personale: sono cinquanta, infatti, le volte in cui è sceso in campo a San Siro. “Per ora”, come ha tenuto a sottolineare.

50 volte a San Siro… per ora 😉 pic.twitter.com/UT1PxNUQh5 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 11, 2023

Questo il tweet del portiere del Parma.