Rimedio: «Inter non si ponga limiti. Può reggere confronti europei!»

La vittoria sulla Roma porta all’Inter conferme in campionato ma Alberto Rimedio è già proiettato al palcoscenico europeo. Ecco la considerazione del giornalista in merito.

NO LIMITI – Secondo Alberto Rimedio l’Inter non ha nulla da invidiare ad alcune squadre che potrebbe affrontare in Champions League. L’analisi del giornalista di “La Domenica Sportiva” sulle potenzialità della rosa nerazzurra: «Si sente dire in giro che l’Inter si dovrebbe concentrare sul campionato, che è la missione affidata a Inzaghi. Però io credo che una squadra così completa non debba porsi limiti. A livello europeo non mi sembra che ci siano tante squadre più forti dell’Inter. Ovviamente se pensiamo al Manchester City e al Real Madrid ci rendiamo conto di come l’impatto sarebbe veramente molto forte. Ma io credo che l’Inter possa reggere quel confronto e cercare di non accontentarsi del campionato soprattutto se dovesse riuscire a prendere un buon margine. Ha una completezza di rosa tale che il doppio impegno lo riesce a sopportare. Questo è il vero punto di forza di una squadra completissima in tutti i reparti e anche nelle alternative».