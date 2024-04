Ravezzani: «Zhang? Vediamo quando resiste, ma al tifoso non credo piaccia»

Ravezzani dice la sua su Steven Zhang, presidente dell’Inter. Il giornalista critica i modi di fare del patron cinese del club nerazzurro.

DISCUTIBILE − Fabio Ravezzani su Top Calcio si esprime su Zhang: «Viaggia su auto prese e noleggio in prestito in Svizzera, risulta nullatenente, a me non piace. Non penso che ad un tifoso dell’Inter piaccia avere un presidente così. Ma se lui riuscisse a rimanere in sella, e su questo c’è molta approssimazione anche tra i vari quotidiani economici, o se ci fosse un’alternativa più seria anche no. Se non ci fossero alternative, giusto rimanere con lui, ma vediamo quando resiste».