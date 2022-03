Ravezzani: «Inter, persi tre elementi più uno. Giudizio stagione positivo»

Fabio Ravezzani ha analizzato attraverso il suo account Twitter ufficiale la stagione, fin qui, dell’Inter. Il direttore di TeleLombardia ha giudicato positivo quanto fatto dai nerazzurri, spiegandone i motivi.

VALUTAZIONE – Fabio Ravezzani ha analizzato così la stagione – fin qui – dell’Inter: «Per valutare le stagioni di un club uso semplici formule aritmetiche: dall’ultima stagione ha speso di più o di meno? Cosa è lecito attendersi rispetto alle tre competizioni precedenti, privilegiando la Champions? L’Inter ha perso i suoi tre elementi migliori, più Eriksen che era un comprimario. Ha fatto un enorme utile sul mercato. Finalmente ha superato il girone di Champions League uscendo bene contro un super avversario. Lotta per lo scudetto e ha vinto la Supercoppa. Inoltre è in semifinale di Coppa Italia. Per me il giudizio è positivo».