Primavera, Roma-Inter 1-1 al 45′: perla di Casadei! Pari nel recupero

È appena terminato il primo tempo di Roma-Inter, sfida valevole per la venticinquesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto successo fin qui, con una perla di Casadei da punizione a sbloccare il risultato e il pareggio in pieno recupero di Voelkerling Persson.

PERLA – La sfida si sblocca al 14′ con un capolavoro di Casadei che da calcio di punizione toglie le ragnatele all’incrocio e porta il risultato sullo 0-1. Un piccolo brivido per la squadra nerazzurra si palesa al minuto 27, quando Rovida interviene in uscita su Tripi e riesce a strappargli il pallone senza causare calcio di rigore. Poco dopo è invece Jurgens ad avere l’occasione di raddoppiare quando entra in area tutto solo dalla sinistra, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Nel finale di primo tempo i nerazzurri provano a controllare, ma in pieno recupero un colpo di testa di Voelkerling Persson rimette in equilibrio il risultato.

ROMA 1 – 1 INTER

MARCATORI: Casadei (I) al 14′, Voelkerling Persson (R) al 45’+3

ROMA: 1 Mastrantonio; 2 Missori, 5 Tripi, 7 Voelkerling, 8 Tahirovic, 10 Volpato, 15 Ndiaye, 16 Faticanti, 22 Rocchetti, 39 Cherubini, 34 Keramitsis

A disposizione: 12 Berti, 30 Baldi, 3 Vicario, 4 Morichelli, 9 Satriano, 14 Oliveiras, 17 Di Bartolo, 18 Cassano, 21 Zajsek, 26 Louakima, 28 Pagano, 42 Pisilli

Allenatore: Alessandro Toti

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 23 Moretti, 6 Carboni F.; 25 Grygar, 4 Sangalli (C), 8 Casadei; 7 Peschetola; 38 Carboni V., 9 Jurgens

A disposizione: 21 Botis, 32 Calligaris, 3 Cortinovis, 10 Iliev, 14 Fabbian, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 19 Silvestro, 22 Abiuso, 29 Pelamatti, 35 Zuberek

Allenatore: Cristian Chivu