Prima Pagina IN Edicola: Milan e Inter doppio scivolone. Inzaghi deluso

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Grandi in campo con la Juventus che fa da padrona: sembra già campionato. Milan e Inter doppio scivolone. TUTTOSPORT Milan e Inter che ceffoni! Ma Pioli vede De Ketelaere. Il belga non convocato dal Club Brugge: i rossoneri sperano. Lukaku ancora a secco, Inzaghi deluso.