Zugaro: «Sangiuliano club ambizioso, come me! Ecco cosa mi piace fare»

Il difensore classe 2000, Davide Zugaro, è stato ceduto dall’Inter al Sangiuliano, squadra militante in Serie C (vedi comunicato). Il giovane ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo gialloverde

AMBIZIONI – Davide Zugaro si prepara alla nuova avventura con il Sangiuliano: «Sono felice di essere arrivato in una società così ambiziosa – commenta Zugaro –, perché lo sono anch’io e la scelta del Sangiuliano va proprio in questa direzione. Ringrazio la proprietà e i direttori per avermi voluto e sono pronto a dare il mio contributo in un campionato che conosco abbastanza bene». Sulle sue qualità tecniche, il nuovo arrivo in casa Sangiuliano sostiene: «Sono un terzino sinistro cui piace molto spingere e dare sostegno alla fase offensiva».