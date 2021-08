Prima Pagina IN Edicola: Correa da favola, Inter gran rimonta a Verona!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Correa da favola accende l’Inter. L’ex laziale debutta con una doppietta: Inzaghi vince in rimonta a Verona (1-3). Nerazzurri subito sotto per un errore di Handanovic, Lautaro Martinez firma l’1-1. Poi show del Tucu: entra nel finale e segna due gol in 11′. Il tecnico: «Noi infiniti».

TUTTOSPORT

Lautaro Martinez-Correa gol. Inter, gran rimonta. Subito una doppietta del nuovo acquisto: piegato il Verona 1-3.