Marani: «A Inzaghi bisogna riconoscere la sua garbatezza nel mondo Inter»

INGRESSO − Queste le parole di Matteo Marani su Simone Inzaghi, dopo la seconda vittoria in due partite: «Credo che Inzaghi stia entrando in maniera garbata e serena nell’Inter. Gli si riconoscono l’umiltà, la sua capacità di non alterarsi, di affrontare al meglio le difficoltà. L’Inter è partita come l’anno scorso con due vittorie ma ha convinto di più, lo scorso anno contro la Fiorentina (vittoria per 4-3 in rimonta nel finale, ndr) ha sofferto tanto».