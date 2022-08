Prima Pagina IN Edicola: Inter a Lecce col sold out, Inzaghi chiude il mercato

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La voglia matta. Oggi il via a un campionato mai visto: primi tre mesi a tutta velocità poi lo stop per il Mondiale. Ma la novità sono gli stadi strapieni. Esaurito a Milano, Torino, Lecce, Salerno: 280milan sugli spalti di Serie A. Apre Pioli con l’Udinese (18.30), poi l’Inter al Via del Mare (20.45). Inzaghi annuncia: «Mercato chiuso non parte nessuno». Gosens titolare.

TUTTOSPORT

Ore 18.30: via alla Serie A. Si inizia con Milan e Inter! Contro l’Udinese scopriamo De Ketelaere e i campioni d’Italia. L’Inter rischia a Lecce alle 20.45.