Moriero: «Inter, strada facendo cambia tutto. Ma stasera tifo Lecce»

Moriero per una sera metterà da parte l’Inter, che oggi gioca contro il ‘suo’ Lecce. Il doppio ex della sfida del Via del Mare, intervistato da TuttoMercatoWeb, rivela per chi farà il tifo alle ore 20.45.

INIZIO PESANTE – Per Francesco Moriero, ora commissario tecnico delle Maldive, quella di stasera è una partita particolare visti i suoi trascorsi: «L’Inter? Si è rinforzata. Non ha fatto un grande precampionato ma si sa, strada facendo cambia tutto. L’Inter è completa, in Italia e in Europa. Romelu Lukaku farà saltare gli equilibri, è un grande goleador. È tornato con grandi stimoli. Per chi tifo oggi? Sono leccese. Lecce è la mia città, il Salento la mia terra. Tiferò per il Lecce. Anche se all’Inter sono molto legato ed è nel mio cuore. Però sono molto leale: tiferò Lecce».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo