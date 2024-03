Pistocchi: «Acerbi-Juan Jesus, la storia si chiuderà così in un caso»

Maurizio Pistocchi ha parlato del caso relativo al presunto insulto razzista che Francesco Acerbi avrebbe rivolto a Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli.

STORIA – Queste le parole di Maurizio Pistocchi su Twitter. “Di questa sporca faccenda, alla fine, rimarrà solo la brutta figura. Sul campo l’arbitro La Penna non ha sentito niente, non ha preso provvedimenti disciplinari e non ha scritto niente a referto. Se la Procura Federale non ha trovato immagini-tv che possano avvalorare la tesi di Juan Jesus o quella di Acerbi, per consentire al Giudice Sportivo di sentenziare, la storia si chiuderà con un non luogo a procedere. E, come è già successo in passato, il mondo del calcio chiude gli occhi , si tappa il naso e incassa“.

Fonte: Twitter Maurizio Pistocchi