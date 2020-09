Pirlo avvisa Inter e Conte: “Vogliamo Scudetto e Champions League”

Pirlo

Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista dopo i primi giorni di allenamento. Tra gli argomenti trattati la corsa scudetto e gli obiettivi dei bianconeri

OBIETTIVI – Pirlo, intervistato a “JTV” è stato chiaro. Queste le sue parole: «Il percorso sarà lungo, ci vorrà tempo anche perché al momento non possiamo lavorare con tanti calciatori che sono via e con quelli che arriveranno per ampliare la rosa. Daremo tutto in campo, abbiamo grande voglia di di dimostrare a loro che la Juventus vuole arrivare a vincere il decimo Scudetto consecutivo e possibilmente fino alla fine in Champions League. Siamo qua e vogliamo fare del nostro meglio».

