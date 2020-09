Vidal-Barcellona, si tratta ancora sulla rescissione: la situazione – MD

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Non è ancora fatta tra Vidal e il Barcellona. Il centrocampista cileno infatti – secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo – non si è ancora liberato dal club spagnolo per andare all’Inter

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da alcune fonti del Barcellona al Mundo Deportivo non c’è ancora l’accordo tra Arturo Vidal e il club per la rescissione del contratto. Al giocatore è stato infatti chiesto di rinunciare all’ultimo anno di stipendio pari a 8 milioni di euro, ma manca ancora l’accordo. Ad attenderlo – sottolineano in Spagna – ci sono Antonio Conte e l’Inter.