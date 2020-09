Bucchioni: “Inter, Gabigol mistero. Borja Valero perfetto in A. Allegri…”

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto a “Radio Sportiva”. Si è parlato dell’ormai ex giocatore dell’Inter Borja Valero, di Massimiliano Allegri e del “mistero” Gabigol

CENTROCAMPO – Bucchioni ha parlato del futuro di Borja Valero: «Potrebbe essere un giocatore perfetto per il Verona. È un grande giocatore per intelligenza e capacità di fare gruppo, si è sempre fatto trovare pronto anche ad alti livelli».

ATTACCANTE – Si è parlato anche di Gabigol, anche lui ex Inter: «Quello che fa in Brasile lo vediamo, ma nelle apparizioni in Italia non sembrava nemmeno un giocatore di calcio, anche nelle movenze. Per me rimane un mistero».

ALLENATORE – Bucchioni in chiusura ha detto la sua su Allegri, ormai ex obiettivo dei nerazzurri per la panchina: «È l’allenatore più vincente degli ultimi 10 anni eppure è senza panchina. In Nazionale Mancini sta facendo benissimo ed è proiettato già al Mondiale. Penso che Allegri sarà la prima scelta di società importanti se le cose non dovessero andare bene».