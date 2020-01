Pinamonti fuori, Nicola spiega: “Si Ã¨ fatto male, ecco le sue condizioni”

Pinamonti fuori, Nicola spiega: “Si è fatto male, ecco le sue condizioni”

Pinamonti nemmeno in panchina in Genoa-Sassuolo. La notizia non è però da ricondurre a decisioni imminenti per quanto riguarda il mercato. Ci ha pensato il neo tecnico del Genoa Nicola, ai microfoni di “Sky Sport”, a chiarire la situazione dell’attaccante ancora controllato dall’Inter. In caso di addio ai rossoblu, si dovrà infatti passare necessariamente dalla società nerazzurra

POST GENOA-SASSUOLO – Davide Nicola fa chiarezza allontanando definitivamente voci su una scelta dettata dal mercato: «C’erano da monitorare un po’ di situazioni delicate. Andrea Pinamonti non abbiamo potuto averlo perché si è fatto male nella rifinitura. Ha fatto un’ecografia e una lastra questa mattina, fortunatamente nulla di grave».