Piccinini: «Arnautovic ha personalità. All’Inter, si presentò come il più forte»

ATTENZIONE − Così Piccinini su Arnautovic: «Personalità forte, si presentò a Josè Mourinho come il più forte dell’Inter Si contraddistinse più per la festa finale del Triplete. Ha fatto benino nella sua esperienza inglese, anche se era in fase calante. Su Marko Arnautovic ha messo gli occhi Walter Sabatini del Bologna, quindi dobbiamo fare attenzione. Non sarà male».