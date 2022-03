Piatek avvisa l’Inter: «Voglio fare gol. Loro forti ma puntiamo a vincere»

Krzysztof Piatek, durante la diretta sui canali social della Fiorentina, ha parlato della prossima partita di campionato contro l’Inter. Il polacco ha voluto avvisare la squadra di Simone Inzaghi

GOL E VITTORIA − Dopo Italiano (vedi articolo) anche Piatek ha parlato di Inter-Fiorentina. Il polacco non si nasconde in vista del match di sabato: «Voglio aiutare la squadra contro l’Inter, che è una grande squadra. Sono i campioni d’Italia, ma sono molto concentrato e voglio fare gol. Il mister è sembrato attivo in partita e in allenamento. Io posso fare di più, non solo quando faccio gol ma anche per aiutare la squadra in mezzo al campo. Dobbiamo vincere le prossime partite. Sono un attaccante e devo fare gol ma la squadra bisogna aiutarla anche in fase difensiva. Idolo da piccolo? Ronaldo il fenomeno. Inter? Grande partita, loro sono i campioni d’Italia, ma anche noi siamo forti e vogliamo vincere questa partita».