Pezzali: «Inter, servirebbe più costanza. San Siro? Tipo Wembley»

Pezzali ha detto la sua sul momento dell’Inter e sul rendimento avuto in questa stagione. Il noto cantante, tifoso nerazzurro, si è poi espresso su San Siro

COSTANZA − Max Pezzali, presente al Charity Dinner della Fondazione Pupi, si è espresso così sul rendimento dei nerazzurri: «Metro giudizio sulla stagione dell’Inter? È una valutazione che cambia di partita in partita perché con questa classifica oggi sei secondo e domani dodicesimo. Ma per il tipo di stagione e per il Napoli stellare, con un Mondiale a dicembre, credo che non posso lamentarmi più di tanto. Servirebbe però maggiore costanza. Quando si verifica una cosa del genere è perché si allineano varie concause. Secondo l’anomalia del Mondiale ha cambiato gli equilibri dovunque, non solo in Italia».

SOLUZIONE − Pezzali non è per l’abbattimento di San Siro: «San Siro? Il mio cuore è qui dentro, ho scritto del giugno 1985 concerto di Bruce Springstein, della partita inaugurale di Italia 90 col terzo anello, ho cantato due volte. Il mio cuore è qui, ma mi rendo conto che per squadre come Inter e Milan sia difficile gestire il costo dell’impianto. Facciamo come se fosse Wembley, dove ci gioca solo la Nazionale ed è un tempio».

